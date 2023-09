Highlights e gol Mantova-Albinoleffe 3-1 | Serie C 2023 24 VIDEO

Il video con gli Highlights di Alessandria-Lumezzane 0-3, sfida valida per la quinta giornata del Girone A di Serie C. Nonostante un buon inizio, i ...

La squadra di De Zerbi si rialza dopo la sconfitta in Europa ...L' ex Atalanta protagonista in negativo con un autogol e un rigore procurato.InSaka e ...

L'Inter fa 5 su 5 con Dimarco: Empoli battuto 1-0 Sky Sport

Union Berlino-Hoffenheim 0-2: gol e highlights La Gazzetta dello Sport

Quinta vittoria in cinque partite per l'Inter che continua la propria marcia a punteggio pieno in vetta alla classifica della Serie A.Colpo esterno per la Fiorentina che si è imposta per 2-0 in casa dell'Udinese. A regalare la vittoria alla formazione di Vincenzo Italiano.