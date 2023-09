A Tu Si Que Vales l' ingresso trionfale di Luciana Littizzetto | Rudy | non si capisce perché sei qui

Oggi, sabato 23 settembre 2023, in prima serata su Canale 5 al via la decima edizione dello show del sabato sera targato Fascino, Tu Si Que Vales .

Perché Belen Rodriguez non c’è nella nuova edizione di Tu si que vales? Dopo nove anni, per la prima volta nella nuova edizione manca proprio la ...

Perché Belen Rodriguez non c’è nella nuova edizione di Tu si que vales? Dopo nove anni, per la prima volta nella nuova edizione manca proprio la ...

... e ora si appresta a ritornare con altri due suoi programmi di successo: Tu sie Amici . Il primo andrà in onda in prima serata su Canale 5 da sabato 23 settembre con alcuni cambiamenti: ...Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara a Verissimo hanno parlato a Silvia Toffanin della nuova avventura insieme, ovvero della nuova edizione di Tu siche li vede in veste di conduttori. Ecco cosa hanno detto. Video Mediaset .

Tu si que vales: perché non c'è più Belen Corriere dello Sport

Luciana Littizzetto rompe il ghiaccio a Tu sì que vales con una battuta riferita all’assenza di Belén Rodriguez, ex conduttrice che a partire da quest’anno non sarà al timone dello show del sabato ...El exgobernador de New Jersey no pierde la esperanza de encontrarse cara a cara con el multmillonario neoyorquino durante algún de debate ...