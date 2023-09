Centri per l’impiego | come funzionano e quali attività svolgono

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ipersono delle strutture pubbliche che si rivolgono alle persone disoccupate. Lo scopo delle loroconsiste nel favorire la copertura delle varie offerte di lavoro presenti nei territori di riferimento, assicurandosi che i cittadini disoccupati e gli stranieri ottengano un ruolo stipendiato. Si tratta di un’opportunità per coloro che hanno difficoltà ad inserirsi, specie per chi ha un’età avanzata e per chi invece si è appena trasferito all’interno della penisola italiana. Può capitare anche che i giovani, o semplicemente dei dipendenti ihanno perso il lavoro, facciano riferimento aiperdi qualunque metropoli, trasferendosi dove necessario. A dirla tutta, nonostante l’esistenza deiper ...