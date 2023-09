Sud Invest Riccardo D’Angelo Boldyn Networks Italia | “Fondamentale digitalizzare tutte le infrastrutture”

Sud Invest, presentata al Senato convention per il rilancio del Mezzogiorno Adnkronos

LIVE| Sud Invest: nuova giornata sul tema infrastrutture Ottopagine

Nuove possibilità per le imprese che vogliono fare investimenti, arriva il credito di imposta per la zona Zes. Contributi da non restituire per lo sviluppo del Sud.SEOUL, 21 sept. (Yonhap) -- La Corée du Sud et la Finlande ont conclu ce jeudi un accord de promotion commerciale dans le cadre des efforts visant à renforcer les liens bilatéraux dans les chaînes d'a ...