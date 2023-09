Sheriff - Roma | dove vederla in tv

Mancano solo poche ore all' esordio dellain Europa League. La squadra di Mourinho sarà impegnata nella trasferta moldava contro loin programma alle 18.45. Obiettivo, neanche a dirlo, ripetere il cammino della passata stagione ...TIRASPOL (Transnistria) - AlloSports Complex Olimpico di Tiraspol laaffronta loTiraspol per la prima giornata della fase a gironi di Europa League : calcio d'inizio alle ...

Dove vedere Sheriff – Roma 1° Giornata di Europa League Giovedì 21 Settembre 2023 alle 18:45. Sheriff – Roma sarà trasmessa in Diretta TV su Sky Sport Uno ed in Diretta Streaming su DAZN, Sky Go e Now ...Ne abbiamo parlato con Mourinho e li abbiamo risolti". Così Rick Karsdorp, terzino della Roma, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Sheriff in Europa League tornando sulla ...