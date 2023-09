L' ennesimo femminicidio Donna soffocata a mani nude e soffocata sul pavimento | L' ho uccisa io con le mie mani

Con il nostro editorialista Angelo Raffaele Marmo, una riflessione oggi sull'emergenza femminicidi in Italia. Ha ucciso la moglie, poi ha chiamato i carabinieri. L'in Italia, ieri in una frazione di Battipaglia, all'interno dell'abitazione della coppia. La vittima aveva 38 anni, il suo corpo è stato trovato riverso e insanguinato: visibile ...C'è chi sostiene che l'uomo avrebbe di proposito fatto uscire i bambini per non farli assistere alla lite finita nell'. Ma al momento non emergono dettagli su questa circostanza ...

Giovane donna uccisa dal marito a Battipaglia, sull'ennesimo ... Radio Alfa

Battipaglia, ennesimo femminicidio SudTv

Una donna soffocata a mani nude e abbandonata sul pavimento, un uomo che si reca pochi minuti dopo dai carabinieri a confessare: «l'ho uccisa io con le mie ...La vittima è una 56enne di origini romene, trovata senza vita in un appartamento a Tombolo, in provincia di Padova. Il presunto autore, un marocchino di 49 anni, si è andato a costituire dai carabinie ...