La Polonia non fornirà più armi all’Ucraina

(Di giovedì 21 settembre 2023) Da tempo tra i due paesi andava avanti una disputa legata alla decisione del governo polacco di non vendere più sul suo territorio il grano ucraino: è una notizia grossa

Si aspettava che la, con i suoi 11 punti in battuta, potesse darvi così fastidio Sapevamo della grande forza, macredevo potessero metterci così in difficoltà. Sono rimasto sorpreso. A ...... grazie anche al gasdotto Baltic Pipe attraverso Norvegia,e Danimarca, attivo da ottobre 2022. KIRGHIZISTAN La commissione parlamentare di Biškek per la lotta alla corruzioneha ...

La Polonia si smarca, "non daremo più armi a Kiev". Premier: "Dobbiamo armarci contro la Russia" RaiNews

L'annuncio shock della Polonia: «Ora basta, non inviamo più armi ... Open

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha affermato, in un'intervista televisiva, che la Polonia non trasferirà "più armi all'Ucraina, perché ora ci stiamo armando, dobbiamo difenderci". Una ...Da tempo tra i due paesi andava avanti una disputa legata alla decisione del governo polacco di non vendere più sul suo territorio il grano ucraino: è una notizia grossa ...