Genk-Fiorentina 2-2 | il tabellino

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 1ª giornata di Conference League 2023/24: Pagelle Genk-Fiorentina Le Pagelle dei ...

Genk-Fiorentina 1-2 Genk Vandevoordt 4,5: il colpo di testa di Ranieri è semplice e debole, lui in qualche modo riesce a farselo sfugg...

La Fiorentina di Italiano è scesa in campo nella prima giornata di Conference League contro il Genk in Belgio. Nel primo tempo i viola vanno avanti ...

Genk (BELGIO) (ITALPRESS) – La Fiorentina inaugura la propria Conference League con un pareggio per 2-2 contro il Genk alla Cegeka Arena. Tutti e ...

Genk (BELGIO) - Non inizia nel migliore dei modi l'avventura della Fiorentina di Italiano in Conference League . I viola si fanno beffare all'85' ...

Non solo Champions ed Europa League . In questi giorni sono ritornate le manifestazioni continentali per club e, oggi, giovedì 21 settembre, è stato ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 1ª giornata di Conference League 2023/24: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 1ª giornata della fase a gironi della Conference League 2023/2024. TOP: Ranieri FLOP: Nzola VOTI:4 - ..., la chiave della partita . Cosa ha funzionato nella. Cosa non ha funzionato nella. Le pagelle della. Top e flop del. Il tabellino di- ...

VIDEO, Scontri fra tifosi belgi e viola per strada a Genk Firenze Viola

Parte male l'avventura degli inglesi di Emery: l'ex Roma non riesce ad incidere contro il Legia. Nel gruppo della Fiorentina vince il Ferencvaros di Stankovic ...La doppietta del difensore della Fiorentina non basta per superare i belga nel primo incontro della Conference League, competizione che la viola ambisce a vincere ...