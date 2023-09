GdS – Mazzitelli | il Frosinone si gode il boom del suo regista

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 21 settembre 2023) 2023-09-21 07:35:38Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla rosea: Romano, ha ritrovato Di Francesco. Con la doppietta al Sassuolo è pronto a decollare Francesco Pietrella 21 settembre – MILANO Lucaha un paio di ricordi incastonati nella mente come se fossero diamanti. L’ultimo l’ha infilato domenica scorsa, con la prima doppietta in carriera realizzata con il, la squadra con cui ha centrato la promozione in Serie A, mentre l’altro è legato a The Revenant. Il film che ha regalato il premio Oscar a Leonardo Di Caprio. Se Luca avesse continuato a ignorare le telefonate del suo agente e di suo padre, forse oggi non giocherebbe ad alto livello. Una storia da Inception, più che da The Revenant. E nel frattempo la trottola gira. quel film — Gennaio 2016, ultimo giorno ...