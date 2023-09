Donna uccisa | il marito confessa | svelato motivo aggressione

(Di giovedì 21 settembre 2023)con una coltellata alla gola, arriva la confessione da parte delildi questaUna comunità, quella di Battipaglia (provincia di Salerno), completamente sconvolta per la tragica morte di Maria Troisi. Ladi 37 anni che è statacon una coltellata alla gola da parte del, Marco Aiello, di un anno più grande di lei. L’uomo, di professione idraulico, hato il tutto ai carabinieri dove ha ammesso di aver compiuto questo femminicidio. Spiegando anche il “” di questo folle gesto che ha tolto la vita alla. Femminicidio a Battipaglia (Ansa Foto) Notizie.comSecondo quanto riportato dal quotidiano “Il ...

Al momento non risultano denunce pendenti fatte dallanei confronti del marito, né viceversa. Aiello è stato sentito a lungo in caserma dai carabinieri dopo essere stato fermato. E ai militari ...Quando unavienein ambito familiare lascia dei figli orfani. Quanti sono Nessuno lo sa. I fascicoli aperti nei tribunali non distinguono questa tipologia di bambini rispetto ad altri ...

Tombolo (Padova), donna uccisa: cadavere trovato in casa | L'omicida si consegna ai carabinieri TGCOM

Donna uccisa a Battipaglia, fermato il marito ilmessaggero.it

La donna di 37 anni che è stata uccisa con una coltellata alla gola da parte del marito, Marco Aiello, di un anno più grande di lei. L’uomo, di professione idraulico, ha confessato il tutto ai ...Una donna di origine romene, di 56 anni, è stata uccisa a Tombolo, nel Padovano. Il corpo è stato trovato nella sua abitazione. Il presunto autore dell'omicidio si è… Leggi ...