Berlusconi | prima notte tranquilla al San Raffaele | non è in terapia intensiva

Leggi su sportface

(Di sabato 10 giugno 2023)per Silvioal Sandi Milano dove è stato ricoverato ieri, venerdì 9 giugno, per l’esecuzione di “accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica”, come si legge nel bollettino medico a firma di Alberto Zangrillo,rio dellae medico personale del Cavaliere, e di Fabio Ciceri,rio di Ematologia. “L’anticipazione di tali controlli – hanno dichiarato i due medici – risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme”. L’ospedale ha diffuso una nota in cui si “smentisce ufficialmente che in questo momento il presidente Silviosi trovi in...