Virtus Global Games 2023 | l’Italia del parakarate sul podio | un successo storico

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ancora un enormedelitaliano nel mondo, stavolta ai, in scena durante tutta questa settimana a Vichy. Dopo le 3 medaglie conquistate agli ultimi Campionati Europei, ecco un’altra grande prestazione del team azzurro, in gara con gli atleti della categoria Intellectually Impaired. Arriva un altro oro per Mattia Allesina che si conferma ancora una volta il più forte della categoria K22, dove, infatti, primeggia nel ranking mondiale. Arriva, poi, una fantastica medaglia di bronzo per la giovanissima Federica Yakymashko. La delegazione si completava con la presenza di Daniele Alfonsi e Daniele Montanari, atleti della categoria K22, con la Consigliera federale Cinzia Colaiacomo ed il tecnico Luca Nicosanti, che ha così commentato: “L’esordio ...

... Interxion (Digital Realty), NTTCenters, Echelon Data Centres, Iron Mountain, OVHcloud, Vantage Data Centers, andData Centres. In August 2022, Proximity Data Centres opened a data ...... Interxion (Digital Realty), NTTCenters, Echelon Data Centres, Iron Mountain, OVHcloud, Vantage Data Centers, andData Centres. In August 2022, Proximity Data Centres opened a data ...Forse non era necessario ottenere questi importanti risultati se non per tastare la sua preparazione perché la Federazione già a marzo l'aveva convocata ufficialmente aiGames che si ...

Quarta giornata dei Virtus Global Games, Team Italia che tocca ... Fisdir

Ancora un enorme successo del parakarate italiano nel mondo, stavolta ai Virtus Global Games 2023, in scena durante tutta questa settimana a Vichy. Dopo le 3 medaglie conquistate agli ultimi ...Domenica scorsa ha avuto inizio a Vichy in Francia la sesta edizione dei Virtus Global Games, la più importante competizione internazionale per atleti con disabilità intellettivo-relazionali, sindrome ...