Uccide la compagna e poi tenta il suicidio | in Piemonte ad Asti

(Di venerdì 9 giugno 2023) Un nuovo femminicidio si è consumato ad Incisa Scappaccino,. Paolo Riccone, un uomo di circa 50 anni, avrebbe ucciso lae poito il. Il personale del 118 ha portato il presunto omicida all'ospedale, secondo quanto riporta l'Ansa l'uomo soffriva di depressione. Sul posto sono arrivati dopo segnalazione dell'accaduto carabinieri e vigili del fuoco. Quando i carabinieri del comando provinciale disono entrati nell'appartamento in via XX Settembre hanno trovato la vittima, una donna 50enne, senza vita.

