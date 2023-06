... ma riflettono comunque la sostanza del testo originale sulla ricerca del sensore AstroPix sviluppato dallaper rivelare dettagli sui buchi neri e sui GRB.Questa innovativa serie di cartoni animati in 3D - HD sicon la finalità di intrattenere ... proprio in questo momento storico nel quale la missione spaziale "Rover Perseverance" della...... ha affermato Josh Willis, oceanografo del Jet Propulsion Laboratory dellaa Pasadena, in ... Se El Niño sicome previsto, aggiunge, "questo potrebbe creare una situazione come quella che ...

La Nasa sviluppa il sensore AstroSense per rivelare segreti cosmici Globalist.it

In una conferenza ha invitato il governo degli Stati Uniti a raccogliere e analizzare meglio i dati, con un approccio più scientifico ...Nel 2027 partirà una nuova missione della Nasa il cui obiettivo è l’esplorazione della più grande luna di Saturno, Titano.