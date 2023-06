Calciomercato Milan | Pioli chiede un centrocampista | e sfida al Napoli

(Di giovedì 8 giugno 2023) Si prevede un estate di fuoco con tanti trasferimenti all’orizzonte anche per le squadre di Serie A, tra queste c’è anche sicuramente il nome deldi Stefano. Dopo la rivoluzione giunta pochi giorni fa con la partenza di Paolo Maldini, la società rossonera sarà chiamata a svolgere una sessione diinteressante. Per questo il Diavolo vorrebbe partire dal modificare il centrocampo con innesti giusti e mirati, il profilo sarebbe quello di ingaggiare ungiovane, ma sul calciatore però c’è anche l’interesse del. Sono molte le squadre candidate a vincere il prossimo campionato di Serie A, tra queste spunta anche il. Per competere la prossima stagione, la società rossonera nella finestra diestiva, dovrà ...

Ilè consapevole dell'importanza e della consistenza della scommessa economica fatta poco meno di un anno fa e già negli ultimi mesi aveva iniziato ad interrogarsi al suo interno circa l'...Ecco, l'uomo - squadra ilnon lo sostituirà mai con un computer, nemmeno di prossima generazione. E questo non si vedrà durante il mercato e neppure nel ritiro pre - campionato. Si vedrà dalla ...1 La situazione in casadopo il finale di stagione non è delle più tranquille. La scelta del club di mettere alla ...analyst offrono infatti a 3 il suo addio nella sessione estiva di

Scaroni: 'Maldini era a disagio e il Milan ha meno bisogno di lui. Mercato Spesi 200 milioni, qualche cessione per ... Calciomercato.com

Il Milan continua a programmare il suo futuro dopo gli addii di Maldini e Massara: le trattative messe in piedi dai due ex dirigenti ora devono essere portate avanti anche dalla nuova dirigenza con il ...ll Milan continua a pensare a Ruben Loftus-Cheek per rinforzare il centrocampo e come riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante l'addio di Maldini e Massara, che ...