Udinese-Juve 0-1 | gol di Chiesa | Allegri in Conference League

(Di domenica 4 giugno 2023) I torinesi chiudono a 62 punti Lantus torna a vincere nell’ultima giornata di Serie A, imponendosi 1-0 sul campo dell’grazie ad un gol dinella ripresa. I bianconeri (penalizzati di 10 punti) si dovranno accontentare di disputare la, avendo chiuso al settimo posto in Serie A con 62 punti, in attesa di eventuali decisioni della Uefa. Dopo tre sconfitte di fila tra Europae Serie A, la squadra di Maxalla Dacia Arena gioca una buona gara e vince grazie al tiro a giro di, dopo aver trovato una traversa con Bonucci e un grande Silvestri a negare più volte il gol ai torinesi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

