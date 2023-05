Made in Italy | via libera del Consiglio dei ministri | nasce fondo sovrano da un miliardo

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Previste azioni per migliorare e allargare la rete tra i principali attori della promozione e tutela della eccellenza italiana con norme per inasprire il sistema sanzionatorio per la lotta alla contraffazione

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge sul Made in Italy. Avrà un fondo inziale di un miliardo. Il testo prevede, tra l'altro, un fondo ... La terza amministrazione centrale in termini di assegnazione delle risorse è il Ministero delle imprese e del Made in Italy con il 10 per cento del totale delle risorse del Piano e ha fatto ... garantendo così stabilità sia alle imprese sia alle filiere di eccellenza del Made in Italy. Nel mese di maggio l'inflazione italiana è tornata a rallentare attestandosi al 7,6% su base annua.

Il testo approvato dal cdm prevede anche iniziative per potenziare l’imprenditorialità femminile, la lotta alla contraffazione e una giornata nazionale il 15 aprile Roma, 31 maggio 2023 - Ok al ddl ...Il Consiglio dei ministri di questa sera ha approvato il decreto Made in Italy, il disegno di legge che reca disposizioni organiche per valorizzare e promuovere le produzioni di eccellenza, le bellezz ...