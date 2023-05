?? – Trasferimenti | lo Stoccarda esercita l’opzione di riscatto per Serhou Guirassy Rennes

(Di mercoledì 31 maggio 2023) 2023-05-31 17:19:05 Fa notizia quanto riportato poco fa da L’Équipe: Dopo due stagioni al, l’attaccante franco-guineano, ??27 anni, è stato ceduto in prestito al VfB Stuttgart lo scorso settembre con un’opzione di acquisto di circa 9 milioni di euro. Il club tedesco ha revocato questa opzione questo mercoledì pomeriggio, prima di giocare per il suo mantenimento in Bundesliga negli spareggi contro l’Amburgo (1 e 5 giugno)., ????che ha segnato 11 gol in 22 partite di campionato in questa stagione, di cui cinque nelle ultime otto, ha firmato fino al 2026. È il secondo giocatore delad essere trasferito definitivamente in questa stagione dopo il centrocampista Andy Diouf (20) all’FC Basel (SUI) e forse prima del difensore Loïc Badé, anche lui in prestito con ...

