Play 2023 | i giochi provati dal Metropolitan Magazine

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 maggio 2023)– Approfitto dello strascico di felicità che questa fiera mi rilascia ogni volta, per condividere con voi iche ho provato e le mie impressioni. Questa edizione viene già definita come la migliore degli ultimi anni. Sarà perché ci siamo nuovamente mostrate senza mascherine (anche se alcune le ho intraviste) e libere dall’emergenza o semplicemente perché lo è stata e basta? Sicuramente potremo scoprirlo tramite le novità presentate in fiera, di cui ho provato a riportare qualche ricordo. La certezza è che i numeri dell’anno precedente sono stati ben più che superati ( nel 2022 oltre 40.000 ingressi) anche se ad oggi non abbiamo una cifra certa. Bando alle ciance e vi darò ciò per cui siete qui. Via ai! Cranio Creations – GIOVANNA D’ARCO – Orléans Draw&Write Apprezzando già ...