A Cannes vince la palma d’oro la francese Triet con “Anatomie d’une Chute” | tutti i premi

(Di domenica 28 maggio 2023) Festival di, Italia a bocca asciutta: nessuno dei nostri film in gara entra nelres “”, “Anatomia di una caduta”, dellaJustineha conquistatondo la. Lo ha deciso la giuria del Festival presieduta dallo svedese Ruben Ostlund. Dei tre film italiani in gara nessuno si è aggiudicato un posto nelres. Tuttavia l’Italia, con “Rapito” di Marco Bellocchio, “Il Sol dell’avvenire” di Nanni Moretti e “La Chimera” di Alice Rohrwacher, ha raggiunto comunque un traguardo che mancava da anni: avere la visibilità di tre film in concorso. Ires Il Grand Prix è stato vinto da “The zone of interest” di ...

Concorso archiviato, di2023 resteranno anche la straordinaria presenza di Martin Scorsese con i suoi attori De Niro e DiCaprio a suggellare l'ennesimo grande suo film posto fuori concorso. Tantissime sono state le celebrità che hanno calcato il red carpet di76, tra questi: Il re degli horror Roger Corman, Michael Douglas, Harrison Ford, Martin Scorsese, Robert De Niro, Ken ... con una madre che deve difendersi dall'accusa di aver ucciso il marito,la Palma d'oro alla 76ª edizione del Festival di. 'Anatomie d'une chute' è un thriller psicologico che scava ...

Vince "Anatomie d'une chute", legal thriller con tanto di menzione per un border collie. Successi anche per il franco-vietnamita Tran Anh Hung e il finlandese Aki Kaurismaki. Tutti i premi assegnati.La delusione c’è. Tre film italiani in corsa per la Palma d’oro. Zero premi. E mica tre qualsiasi: Bellocchio, Moretti e Alice Rohrwacher. Tutt’e tre amati in ...