Whatsapp | ora si possono modificare i messaggi inviati | ecco il nuovo aggiornamento

cambia ancora e introduce una nuova funzione che farà felice la maggior parte degli utenti. Con un aggiornamento delle sue app per Android e iPhone, il servizio di messaggistica permetterà ......per il Golden Gala La tua pubblicità qui Invia segnalazioni Radio Sound Piacenza 24333 ... il presunto lupo filmato mentre passeggia in via Bianchi - VIDEO Podcast Radio Sound Ultima......il PalaRuggi 53 - 59 La tua pubblicità qui Invia segnalazioni Radio Sound Piacenza 24333 ... il presunto lupo filmato mentre passeggia in via Bianchi - VIDEO Podcast Radio Sound Ultima...

WhatsApp: ora è possibile modificare i messaggi entro 15 minuti dopo l'invio, ecco come Multiplayer.it

Novità non da poco per tutti gli utenti di WhatsApp: con un nuovo aggiornamento delle sue app per Android e iPhone, il servizio di messaggistica permetterà ai suoi utenti di modificare i messaggi invi ...Incidente che ha causato rallentamenti su tutto il percorso. Ora il traffico si è intensificato. Disagi anche all'uscita di Palmanova.