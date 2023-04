Calcio: morto l'ex procuratore della Figc Carlo Porceddu (Di domenica 2 aprile 2023) E' morto oggi a Cagliari, all'età di 85 anni, Carlo Porceddu, avvocato e politico che ha collaborato per 47 anni con la Figc prima nel ruolo di vice capo dell'Ufficio indagini, dal 1984 al 1990, poi ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 aprile 2023) E'oggi a Cagliari, all'età di 85 anni,, avvocato e politico che ha collaborato per 47 anni con laprima nel ruolo di vice capo dell'Ufficio indagini, dal 1984 al 1990, poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Calcio: morto l'ex procuratore della Figc Carlo Porceddu - Sardegna - Leggi tutto --> - sportli26181512 : Addio Porceddu, una vita per la Federcalcio. Era stato vice sindaco nella sua Cagliari: Addio Porceddu, una vita pe… - ansacalciosport : Calcio: morto l'ex procuratore della Figc Carlo Porceddu. È stato anche assessore e vice sindaco di Cagliari | #ANSA - Gazzetta_it : Addio Porceddu, una vita per la #Federcalcio. Era stato vice sindaco nella sua Cagliari - sportface2016 : Calcio: morto l’ex procuratore della #Figc Carlo Porceddu, aveva 85 anni -