Alessio, il fratello dell'ex Juventus muore in un incidente d'auto (Di domenica 2 aprile 2023) Lutto per l'ex calciatore della Juventus, Angelo Alessio: il fratello di 63 anni è morto dopo un terribile incidente stradale mentre rientrava dal lavoro

