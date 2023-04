Spalletti ' Osimhen assenza pesa | ma abbiamo vinto anche senza'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? SPALLETTI “Col Milan gara da tripla. L’assenza di Osimhen pesa, ma Simeone ha grande valore. Mi sento napoletano,… - FrattinoMarco : RT @sscnapoli: ?? SPALLETTI “Col Milan gara da tripla. L’assenza di Osimhen pesa, ma Simeone ha grande valore. Mi sento napoletano, dobbiamo… - SportdelSud : ?? Quando torna Victor Osimhen? L'annuncio di Spalletti LA RISPOSTA ?? - SIMONE4ESPOSITO : RT @sscnapoli: ?? SPALLETTI “Col Milan gara da tripla. L’assenza di Osimhen pesa, ma Simeone ha grande valore. Mi sento napoletano, dobbiamo… - Napoletano1911 : RT @1926_cri: Spalletti: 'Siamo quasi sicuri che Osimhen recuperi per l'andata di Champions'. -

Luciano, allenatore del Napoli , ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il ... queste le sue dichiarazioni: Pioli ha detto che senzanon cambia niente, ne ha vinte ...''Quando una persona è intelligente - conclude- riesce a realizzare ugualmente risultati ... Come modo di giocare cambia poco perché il Cholito è uno meno veloce diperò è bravissimo ...... ma dovranno farlo senza Victorinfortunato. Il tecnico del Napoli, Luciano, presenta così la sfida in conferenza stampa: SENZA- 'Quella diè un'assenza che pesa, ...

Napoli-Milan senza Osimhen: ecco come lo sostituirà Spalletti Corriere dello Sport

In vista del match contro il Milan, è intervenuto l'allenatore del Napoli, Spalletti, che ha posto sotto i riflettori l'assenza di Osimhen ...CASTEL VOLTURNO (CE) - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference alla vigilia della sfida col Milan. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine". - Pioli dice che non c ...