Roma-Feyenoord | vietata la vendita dei biglietti ai tifosi olandesi

(Di sabato 1 aprile 2023) E’ ufficiale. Il viceprefetto vicario diRaffaela Moscarella, in vista della partita di Europa League train programma giovedì 20 aprile, ha adottato il provvedimento di chiusura del settore ospiti dello stadio Olimpico e di divieto delladeiin tutti gli altri settori ai residenti in Olanda. SportFace.

A quanto si apprende, il viceprefetto vicario di, Raffaela Moscarella, ha adottato, in vista della partitadi Europa League in programma giovedì 20 aprile, il provvedimento di chiusura del settore ospiti dello stadio Olimpico e di divieto della vendita dei biglietti in tutti gli altri ...Mentre risale al 19 febbraio 2015 l'atto vandalico di alcuni hooligans olandesi, in città per assistere a una partita di Coppa tra lae il. Allora il lancio di bottiglie di vetro ...devastata dai tifosi olandesi. Sovrintendenza: "Danni irreparabili a Barcaccia". Marino: l'Olanda non pagherà.

