La Russa e le scuse "velate" su via Rasella: "Ho sbagliato ma non so poi se effettivamente è errata la notizia" (Di sabato 1 aprile 2023) La Russa è di nuovo incappato in un scivolone storico, attirando su di sé un fiume di polemiche, non solo in campo politico. Le parole del presidente del Senato sull'attentato di via Rasella sono state offensive e così, in qualche modo, ha provato a chiedere scusa. La Russa e le scuse "velate" su via Rasella Ignazio La Russa prova a rimediare al suo ennesimo scivolone storico. Qualche giorno fa è stato intervistato nel podcast di Libero Terraverso da Pietro Senaldi, e aveva definito l'attentato di via Rasella come "una pagina tutt'altro che nobile della Resistenza: quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati, e non nazisti delle SS". La seconda carica dello Stato aveva descritto così l'attentato dei partigiani che costò la vita a 35 ...

