"Chi viene eliminato stasera": una bomba su Amici e Maria De Filippi (Di sabato 1 aprile 2023) Andrà in onda stasera 1 aprile in prima serata su Canale 5 la terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. E ci sarà un'altra, o forse altre due, eliminazioni. Guardando i numeri, la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è rimasta così con solo tre allievi: Aaron (cantante), Isobel (ballerina) e Ramon (ballerino). La squadra di Lorella Cuccarini ed Emanue Lo gareggia con: Samu e Maddalena per il ballo e Angelina e Cricca per il canto. Il team di Arisa e Raimondo Todaro non ha ancora perso pezzi: Alessio (ballerino), Federica (cantante), Mattia (ballerino) e Wax (cantautore). Secondo le anticipazioni diffuse da Amici News, "al ballottaggio finale sono arrivati Samu, Wax e Ramon, ma a giocarsi la permanenza nella scuola saranno solamente il ballerino Samu e il cantante Wax.

