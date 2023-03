Wta Bogotà 2023 | Brancaccio e Colmegna impegnate nelle qualificazioni

Leggi su sportface

(Di venerdì 31 marzo 2023) Nuriae Martinasono le uniche due azzurrein questo fine settimana dia livello WTA, in cuo provano a raggiungere il main draw del 250 di. Le due sono già da un paio di settimane in Sudamerica e anche ad inizio anno aveva iniziato la loro stagione sul rosso oltreoceano, peraltro con buoni risultati. In questi giorni Nuriaè stata sconfitta nei quarti nell’ITF di Sopo, nel quale aveva superato al secondo turno proprio la connazionale. Il sorteggio le ha poste nello stesso spot di tabellone, maparte nettamente favorita contro la giovanissima 16enne di cas Mediorreal Arias,dovrà tentare l’impresa contro la testa di serie numero due ...