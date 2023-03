Quando una donna parla di sé e della sua vita: un rapporto che si rafforza tra la fiducia e la sicurezza (Di venerdì 31 marzo 2023) Cos’è la fiducia e perché è fondamentale nella propria rete di relazioni. La fiducia è un concetto complesso che può essere interpretato in modi diversi, ma in generale significa la capacità di credere nell’altro e di affidarsi a lui. È uno degli aspetti più importanti nelle relazioni umane e viene conquistata attraverso una serie di comportamenti che devono essere sia coerenti sia onesti nel tempo: la fiducia si basa sull’idea che una persona sia affidabile, competente e che abbia delle buone intenzioni. Per conquistare la fiducia di qualcuno è dunque fondamentale dimostrare di essere affidabili, e non solo dimostrarlo, ma esserlo per davvero, e questo si traducine nel rispetto degli impegni presi, nell’essere puntuali e nel comunicare in modo chiaro ed efficace. La sincerità, la lealtà e l’onestà sono ... Leggi su moltouomo (Di venerdì 31 marzo 2023) Cos’è lae perché è fondamentale nella propria rete di relazioni. Laè un concetto complesso che può essere interpretato in modi diversi, ma in generale significa la capacità di credere nell’altro e di affidarsi a lui. È uno degli aspetti più importanti nelle relazioni umane e viene conquistata attraverso una serie di comportamenti che devono essere sia coerenti sia onesti nel tempo: lasi basa sull’idea che una persona sia affidabile, competente e che abbia delle buone intenzioni. Per conquistare ladi qualcuno è dunque fondamentale dimostrare di essere affidabili, e non solo dimostrarlo, ma esserlo per davvero, e questo si traducine nel rispetto degli impegni presi, nell’essere puntuali e nel comunicare in modo chiaro ed efficace. La sincerità, la lealtà e l’onestà sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaaTavola : Quando un uovo sodo può diventare una 'dichiarazione romantica' Anche il reality del Grande Fratello in questa ediz… - JamesLucasIT : Ecco che cosa accade quando porti il tuo violoncello in una foresta e suoni Bach. Il 31 marzo 1685 nasceva uno dei… - Giorgiolaporta : Finalmente una buona notizia: dimezzano i costi delle #bollette. Perché quando le bollette salgono è colpa della… - __ndre___ : @fiamme77 Ma è normale che nell'isola dei famosi non conosco nessun nome? ?? , comunque può essere solo una scelta s… - tuttapanna_ : RT @SoniaGrispo: Io non sono religiosa, non mi sposerò in chiesa, non vado a messa… minchia ma quanto vi odio quando bestemmiate. Non me ne… -