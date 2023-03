Feelera tracciabilità consultabile

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 31 marzo 2023) Food e sostenibilità: conladei prodotti diventa trasparente e facilmenteNel pieno della Rivoluzione Green, poter risalire e comprendere ladella merce diventa oggi una necessità per i consumatori sempre più esigenti riguardo alla sostenibilità dei propri acquisiti, e al tempo stesso per le imprese che grazie alla maggior trasparenza possono consolidare la propria reputazione. È in questo contesto che nasce, una piattaforma cloud fondata a Brescia da Gianluca Mazza, che segue passo dopo passo la lavorazione dei prodotti, tracciando i processi produttivi e mappando ogni tappa di spostamento. In parole semplici, trasforma lain informazione trasparente, offrendo dati in tempo reale e verificabili raccolti lungo ...