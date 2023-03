Chi vince il Grande Fratello Vip 7 | classifica e previsioni degli scommettitori

Leggi su biccy

(Di venerdì 31 marzo 2023) Ci siamo, dopo più di sei mesi il GF Vip 7 è arrivato alle battute finali. L’ultima puntata di questa edizione andrà in onda lunedì 3 aprile e finalmente scopriremo chi porterà a casa il montepremi. Ad un mese dagli ultimi pronostici, vediamo chiadesso il programma per gli. Qualche settimana fa i bookmaker davano per scontata la vittoria di Edoardo Tavassi, ma adesso le cose sono cambiate. Stando alle quote dei principali siti di scommesse adesso ad avere più possibilità di trionfare è Oriana Marzoli, seguita da Tavassi, Nikita Pelizon e Micol Incorvaia. Sembrano non avere speranze Milena Miconi e Alberto De Pisis, entrambi al televoto questa settimana. Della possibile vittoria di Oriana è convinto anche Edoardo Tavassi, che il mese scorso ha detto ai compagni:”Oriana secondo me, o comunque arriva alla ...