(Di giovedì 30 marzo 2023) Il primo incontro tutto canadese della campagna di Major League Soccer 2023 vedrà ial BC Place Stadium domenica 2 aprile per affrontare il CF. Grazie a un pareggio all’ultimo respiro nel tempo supplementare, i Caps hanno ottenuto un pareggio per 1-1 in casa del Minnesota United, mentre due settimane fa ilha ottenuto la prima vittoria della campagna, per 3-2 contro il Philadelphia Union. Il calcio di inizio divs CFè previsto alle 4:30 del mattino ora italiana Anteprima della partitavs CFa che punto sono le due squadreLa maggior parte della stagione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Vancouver Whitecaps vs CF Montreal – probabili formazioni - Sorare4bunnies : ?? BREAKING RUMORS ???????? ?? Il centrocampista ghanese Leonard Owusu ???? ex Vancouver Whitecaps in #MLS e attualmente… - ftg_soccer : GOAL! Vancouver Whitecaps in USA Major League Soccer Minnesota United 1-1 Vancouver Whitecaps GOAL! Alianza in El S… - ftg_soccer : GOAL! Inter Miami in USA Major League Soccer Inter Miami 2-2 Chicago Fire GOAL! Minnesota United in USA Major Leagu… -

...- Chicago Fire 2 - 3 (Finale) Philadelphia Union - Orlando City 1 - 2 (Finale) Austin FC - Colorado Rapids 1 - 1 (Finale) Houston Dynamo - New York City 1 - 0 (Finale) Minnesota -......30 Inter Miami - Chicago Fire 00:30 Philadelphia Union - Orlando City 00:30 Austin FC - Colorado Rapids 01:30 Houston Dynamo - New York City 01:30 Minnesota -01:30 Nashville SC - ...... Philadelphia Union - Orlando City (MLS) - APPLE TV 01.30 Austin - Colorado Rapids, Houston Dynamo - New York City, Sporting KC - Seattle Sounders, Minnesota United -(MLS) - ...

Vancouver Whitecaps vs CF Montreal - probabili formazioni Periodico Daily

Reigning Major League Soccer (MLS) Cup Champions LAFC, the Philadelphia Union and the Vancouver Whitecaps advanced through the Round of 16 and each play home-and-away matches during the Quarterfinals.San Jose's season began in disappointing fashion as they were beaten 2-1 away at Atlanta United, but they managed to recover from that loss and record back-to-back victories over Vancouver Whitecaps ...