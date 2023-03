Tottenham, Richarlison non ci sta: “Sempre rispettato Conte, nessun ammutinamento” (Di giovedì 30 marzo 2023) “Potete mettermi in discussione e criticarmi come giocatore per le mie prestazioni, fa parte del calcio e lo accetto. Ma non accetto le bugie su di me: ho Sempre avuto molto rispetto per Conte e tutti i miei allenatori”. Richarlison, attaccante del Tottenham, ribatte via social alle indiscrezioni dell’emittente argentina “Tyc Sports” secondo la quale lui e l’ex atalantino Cristian Romero avrebbero dato un ultimatum alla società su Conte, chiedendone l’esonero. “Il mister mi ha aiutato molto al mio arrivo agli Spurs e quando abbiamo avuto un problema, lo abbiamo risolto parlando e con professionalità – continua l’attaccante – Non ho guidato alcun ammunitamento, anzi, mi dispiace di non aver reso come si aspettava e di non aver fatto abbastanza perchè rimanesse. Quando è andato via gli ho mandato un ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) “Potete mettermi in discussione e criticarmi come giocatore per le mie prestazioni, fa parte del calcio e lo accetto. Ma non accetto le bugie su di me: hoavuto molto rispetto pere tutti i miei allenatori”., attaccante del, ribatte via social alle indiscrezioni dell’emittente argentina “Tyc Sports” secondo la quale lui e l’ex atalantino Cristian Romero avrebbero dato un ultimatum alla società su, chiedendone l’esonero. “Il mister mi ha aiutato molto al mio arrivo agli Spurs e quando abbiamo avuto un problema, lo abbiamo risolto parlando e con professionalità – continua l’attaccante – Non ho guidato alcun ammunitamento, anzi, mi dispiace di non aver reso come si aspettava e di non aver fatto abbastanza perchè rimanesse. Quando è andato via gli ho mandato un ...

