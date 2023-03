Napoli-Eintracht Francoforte, punizione per i tedeschi dopo i disordini in città: è ufficiale (Di giovedì 30 marzo 2023) Non sono passati inosservati i disordini avvenuti a Napoli nel giorno del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. I tifosi tedeschi quel giorno hanno completamente devastato la città danneggiando bar e ristoranti situati in Piazza del Gesù. A due settimane dall’accaduto, si è esposta anche la UEFA che ha comunicato quali saranno le conseguenze da pagare per il club di Francoforte. La Uefa punisce l’Eintracht La decisione risale sul Deutsche Bank Park, lo stadio infatti rimarrà parzialmente chiuso per un turno in una prossima competizione europea. Questa la punizione contro l’Eintracht Francoforte dopo quello che è successo per le vie ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 marzo 2023) Non sono passati inosservati iavvenuti anel giorno del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’. I tifosiquel giorno hanno completamente devastato ladanneggiando bar e ristoranti situati in Piazza del Gesù. A due settimane dall’accaduto, si è esposta anche la UEFA che ha comunicato quali saranno le conseguenze da pagare per il club di. La Uefa punisce l’La decisione risale sul Deutsche Bank Park, lo stadio infatti rimarrà parzialmente chiuso per un turno in una prossima competizione europea. Questa lacontro l’quello che è successo per le vie ...

