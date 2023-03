Matteo Salvini | il Codice ammazza-burocrazia | ecco cosa cambia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 marzo 2023)lo aveva promesso. E lo ha fatto. In soli cinque mesi l'Italia ha un nuovodegli appalti pubblici. Si tratta di norme più snelle che consentiranno alle imprese di non perdere mesi - se non anni - invischiate nelle pastoie burocratiche. Ed è proprio così che in un video registrato al termine del Consiglio dei ministri, il vice premierlo presenta: «Meno, meno perdite di tempo, più fiducia alle imprese e ai sindaci; fiducia alle imprese dei territori, alle imprese anche artigiane. Significa - conclude il leader della Lega più cantieri, più lavoro e più sicurezza in tutta Italia. Dalle parole ai fatti!». Andando nel concreto, si legge in una nota del Ministero dei Trasporti (Mit), che con queste nuove norme «per fare una gara si risparmieranno dai sei mesi ad un ...