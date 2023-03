Di Biagio, in azzurro preferirei italiani e non oriundi (Di giovedì 30 marzo 2023) Fra gli attaccanti italiani "c'è poca scelta. Da italiano e da ex selezionatore italiano preferirei avere italiani senza avere oriundi, però il calcio ed il mondo sono cambiati, bisogna guardare oltre ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) Fra gli attaccanti"c'è poca scelta. Da italiano e da ex selezionatore italianoaveresenza avere, però il calcio ed il mondo sono cambiati, bisogna guardare oltre ...

