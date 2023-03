Csm: "La pm molestata doveva denunciare, no a giustizia fai da te" (Di giovedì 30 marzo 2023) Palermo, 30 mar. (Adnkronos) - La pm della Dda di Palermo Alessia Sinatra "ha ritenuto più opportuno, anziché denunciare l'accaduto all'autorità giudiziaria nell'immediatezza dei fatti, utilizzare tale impropria e obliqua modalità di reazione rivolgendosi, in prossimità della votazione del plenum del Csm, all'amico Palamara affinché condizionasse dall'esterno l'attività consiliare". Ricorrendo "in una sorta di 'giustizia fai da te' intesa dall'incolpata come unica modalità suscettibile di darle soddisfazione e riparare in qualche modo il danno subito". E' quanto scrive la Sezione disciplinare del Csm nelle motivazioni della condanna alla censura inflitta lo scorso 21 febbraio alla pm di Palermo Alessia Sinatra. Una vicenda che risale al 12 dicembre 2015, quando l'allora procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo avrebbe molestato sessualmente la pm in un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Palermo, 30 mar. (Adnkronos) - La pm della Dda di Palermo Alessia Sinatra "ha ritenuto più opportuno, anzichél'accaduto all'autorità giudiziaria nell'immediatezza dei fatti, utilizzare tale impropria e obliqua modalità di reazione rivolgendosi, in prossimità della votazione del plenum del Csm, all'amico Palamara affinché condizionasse dall'esterno l'attività consiliare". Ricorrendo "in una sorta di 'fai da te' intesa dall'incolpata come unica modalità suscettibile di darle soddisfazione e riparare in qualche modo il danno subito". E' quanto scrive la Sezione disciplinare del Csm nelle motivazioni della condanna alla censura inflitta lo scorso 21 febbraio alla pm di Palermo Alessia Sinatra. Una vicenda che risale al 12 dicembre 2015, quando l'allora procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo avrebbe molestato sessualmente la pm in un ...

