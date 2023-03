Torino, per l’estate l’obiettivo è Fullkrug del Werder Brema (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Torino starebbe già pensando al prossimo mercato estivo. Al presidente Cairo e al direttore sportivo Vagnati interessa Fullkrug Il Torino starebbe già pensando al prossimo mercato estivo. Al presidente Cairo e al direttore sportivo Vagnati interessa Niclas Fullkrug, attaccante del Werder Brema. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club granata avrebbe avviato i primi contatti con quello tedesco per accaparrarsi le prestazioni sportive del talentuoso giocatore: 15 gol in questa stagione e 6 in 6 presenze con la Nazionale tedesca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilstarebbe già pensando al prossimo mercato estivo. Al presidente Cairo e al direttore sportivo Vagnati interessaIlstarebbe già pensando al prossimo mercato estivo. Al presidente Cairo e al direttore sportivo Vagnati interessa Niclas, attaccante del. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club granata avrebbe avviato i primi contatti con quello tedesco per accaparrarsi le prestazioni sportive del talentuoso giocatore: 15 gol in questa stagione e 6 in 6 presenze con la Nazionale tedesca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parallelecinico : Lui è Elia Morandotti, 18 anni, figlio d'arte di Riccardo che giocò vent'anni in Serie A tra Torino, Virtus e Veron… - vigilidelfuoco : #Novara, intervento in corso dalle 7:30 per un #incendio negli stabilimenti di un'azienda specializzata nella produ… - FratellidItalia : ?? Un plauso agli agenti della Polizia per l’operazione svolta a Torino che ha portato alla cattura di una banda acc… - elisa_neve1 : @LauraPausini Ieri ho preso i biglietti per venire alla data di Parigi, sono molto emozionata, ci vediamo anche a V… - mattiahiguain98 : RT @MatthijsPog: ?? Rafia brilla con il Pescara e si candida come protagonista del mercato estivo. Sarà salto di categoria per il giovane Ha… -

Torino, per l'estate l'obiettivo è Fullkrug del Werder Brema Il Torino starebbe già pensando al prossimo mercato estivo. Al presidente Cairo e al direttore sportivo Vagnati interessa Fullkrug Il Torino starebbe già pensando al prossimo mercato estivo. Al presidente Cairo e al direttore sportivo Vagnati interessa Niclas Fullkrug, attaccante del Werder Brema. Secondo quanto riportato da Sky ... Gianni Minà ricordato all'Università La Sapienza. Vasapollo: 'il suo messaggio è diretto ai giovani che vogliono cambiare il mondo' In ricordo di Minà e del suo amore per Che Guevara è stato proiettato il film 'I diari della ... Sono sfilati davanti al feretro ricoperto dalla bandiera del Torino anche il sindaco di Roma Roberto ... Final Eight, Sanam Shirvani alla cerimonia di presentazione ... le ragazze sono state raggiunte dalla testimonial dell'evento cestistico campobassano Sanam Shirvani, la progettista iraniana arrivata in Italia dieci anni fa per studiare architettura a Torino e ... Ilstarebbe già pensando al prossimo mercato estivo. Al presidente Cairo e al direttore sportivo Vagnati interessa Fullkrug Ilstarebbe già pensando al prossimo mercato estivo. Al presidente Cairo e al direttore sportivo Vagnati interessa Niclas Fullkrug, attaccante del Werder Brema. Secondo quanto riportato da Sky ...In ricordo di Minà e del suo amoreChe Guevara è stato proiettato il film 'I diari della ... Sono sfilati davanti al feretro ricoperto dalla bandiera delanche il sindaco di Roma Roberto ...... le ragazze sono state raggiunte dalla testimonial dell'evento cestistico campobassano Sanam Shirvani, la progettista iraniana arrivata in Italia dieci anni fastudiare architettura ae ... Torino, nuovo nome per l'attacco: piace il tedesco Fullkrug, bomber della Nazionale TUTTO mercato WEB Aspettando Oltre la Vista Oltre la SLA Il 31 marzo a Torino sport e musica si prenderanno ancora una volta per mano, nel nome della ricerca medica, con il concerto della Wind Evergreen Band “Aspettando Oltre la Vista Oltre la SLA”, organiz ... L’ultimo gol al Filadelfia Bearzot accetta e gli etnei riescono a trovare la massima serie per la prima volta nella loro storia. Arrivato a Torino il futuro CT della Nazionale campione del mondo ci mette un attimo a innamorarsi ... Il 31 marzo a Torino sport e musica si prenderanno ancora una volta per mano, nel nome della ricerca medica, con il concerto della Wind Evergreen Band “Aspettando Oltre la Vista Oltre la SLA”, organiz ...Bearzot accetta e gli etnei riescono a trovare la massima serie per la prima volta nella loro storia. Arrivato a Torino il futuro CT della Nazionale campione del mondo ci mette un attimo a innamorarsi ...