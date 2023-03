TEMPESTA D’AMORE | TRAME 2-8 APRILE 2023 | WERNER DENUNCIA CHRISTOPH

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 29 marzo 2023), anticipazioni edal 2 marzo all’8, della soap tedesca in onda su Rete 4, dal lunedì alla domenica, alle ore 20:00. PUNTATA DEL 2Constanze e Henning raccontano a Paul la triste storia di Manuela von Thalheim, la sorellina del sommelier. Appena bambina, la piccola fu investita ed uccisa da un’auto pirata ed il responsabile non fu mai trovato. PUNTATA DEL 3Oppresso dai sensi di colpa,confessa ad André che Ariane è innocente ed è stata incastrata da. L’anziano albergatore, però, non si accorge che Robert lo sta ascoltando… Vanessa continua ad avere la sensazione che Max le stia nascondendo qualcosa e lo mette sotto ...