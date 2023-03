Mobilità del futuro, appuntamento alla Federico II: Ferruccio Resta (Most) fa il punto sulla ricerca (Di mercoledì 29 marzo 2023) Quindici organismi di ricerca, 11 grandi aziende, quasi 10 milioni di euro di spese in ricerca, 20 docenti e ricercatori universitari, 8 nuovi ricercatori e 8 dottori di ricerca da reclutare nei prossimi 2 anni. Venerdì 31 marzo si presentano a Napoli, nell’Aula Magna del Polo Est dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, i nodi di ricerca del Most – Centro Nazionale della Mobilità Sostenibile coordinati dall’Ateneo federiciano. Si parlerà di Mobilità cooperativa connessa ed automatizzata, infrastrutture intelligenti, trasporto delle merci e logistica. Il Rettore Matteo Lorito, l’assessore alla Mobilità del Comune di Napoli Edoardo Cosenza e il Direttore del Dipartimento di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 marzo 2023) Quindici organismi di, 11 grandi aziende, quasi 10 milioni di euro di spese in, 20 docenti etori universitari, 8 nuovitori e 8 dottori dida reclutare nei prossimi 2 anni. Venerdì 31 marzo si presentano a Napoli, nell’Aula Magna del Polo Est dell’Università degli Studi di NapoliII, i nodi didel– Centro Nazionale dellaSostenibile coordinati dall’Ateneo federiciano. Si parlerà dicooperativa connessa ed automatizzata, infrastrutture intelligenti, trasporto delle merci e logistica. Il Rettore Matteo Lorito, l’assessoredel Comune di Napoli Edoardo Cosenza e il Direttore del Dipartimento di ...

