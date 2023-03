Lombardo | «Retegui mi ricorda quei giocatori che non si vedono per tutta la partita | un bomber vero»

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Attilio, ex compagno di Gianluca Vialli, ha parlato all’evento “Gianluca Forever: ben oltre il 90°” Attilio, ex compagno di Gianluca Vialli, ha parlato all’evento “Gianluca Forever: ben oltre il 90°”. PAROLE – «? Forse capisce ancora poco l’italiano, però abbiamo pensato ingiorni quanto fosse importante avere una figura così. Nei giorni in cui siamo stati insieme mi sono venuti in mente i 3-4 anni con Gianluca, quando correva per il campo, tirava in porta, dava consigli a Immobile e Belotti, Raspadori.miche non siperla, è un, due palle toccate e due gol. Noi ...

Gli avrebbe fatto bene la sua presenza a'.ha poi continuato: 'Mi ricorda quei bomber che non si vedono per tutta la partita e poi fanno gol. Due palle toccate in due partite e due ...Attilio, ex centrocampista della Sampdoria ed attualmente nello staff tecnico della Nazionale di Roberto Mancini è intervenuto a margine dell'evento 'Gianluca Forever, ben oltre il 90 ' in ricordo di ...... scomparso qualche settimana fa a causa di un tumore, l'ex compagno di squadra Attilio, ...- 'Raccontagli chi era Gianluca è difficile, ancora non capisce l'italiano... Ma per Mateo ...

Intervenuto a margine dell’evento Gianluca Forever, dedicato alla memoria di Vialli, Attilio Lombardo, assistente di Roberto Mancini in Nazionale, ha parlato della convocazione di Mateo Retegui. “Nei ...Attilio Lombardo, ex centrocampista della Sampdoria ed attualmente nello staff tecnico della Nazionale di Roberto Mancini è intervenuto a margine dell'evento "Gianluca Forever, ben oltre il 90'" in ...