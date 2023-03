Incinta per la seconda volta del figliastro, l’ex marito: “Facevano sesso mentre dormivo” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Marina Balmasheva, l’influencer russa balzata agli onori della cronaca per aver intrecciato una relazione con il suo figliastro, è in attesa del secondo figlio. La 37enne è legata a Vladimir Shavyrin, più giovane di lei di 14 anni. La donna l’ha cresciuto dall’età di 7 anni. All’epoca era sposata con il padre Alexey Shavyrin. Il loro matrimonio è finito dopo 10 anni. l’ex marito sta crescendo i figli che aveva adottato con Marina La storia tra Marina e Vladimir è venuta alla luce nel 2020, in piena pandemia. Nel 2021, i due sono diventati genitori di Olga. Due giorni fa, l’annuncio del secondogenito. L’influencer russa ha condiviso su Instagram la foto che ritrae il neonato che riposa in una culla in ospedale e il certificato di nascita. Alexey Shavyrin non ha preso bene la relazionetra la sua ex moglie e il ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 29 marzo 2023) Marina Balmasheva, l’influencer russa balzata agli onori della cronaca per aver intrecciato una relazione con il suo, è in attesa del secondo figlio. La 37enne è legata a Vladimir Shavyrin, più giovane di lei di 14 anni. La donna l’ha cresciuto dall’età di 7 anni. All’epoca era sposata con il padre Alexey Shavyrin. Il loro matrimonio è finito dopo 10 anni.sta crescendo i figli che aveva adottato con Marina La storia tra Marina e Vladimir è venuta alla luce nel 2020, in piena pandemia. Nel 2021, i due sono diventati genitori di Olga. Due giorni fa, l’annuncio del secondogenito. L’influencer russa ha condiviso su Instagram la foto che ritrae il neonato che riposa in una culla in ospedale e il certificato di nascita. Alexey Shavyrin non ha preso bene la relazionetra la sua ex moglie e il ...

