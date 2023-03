(Di mercoledì 29 marzo 2023)– Prosegue a ritmo serrato l’azione dell’Amministrazione Leccese nella lotta contro gli abbandoni dei rifiuti, da parte di utenze domestiche e commerciali. Nella mattinata di ieri, a seguito di una segnalazione, è stata individuata in viaunadi rifiuti edili. Sul posto, si sono recati l’Assessore all’Ambiente e al Servizio integrato dei rifiuti, Diego Santoro, i responsabili dell’Ufficio Ambiente, la Polizia Locale e gli operatori dell’azienda incaricata allo smaltimento dei rifiuti, che hanno potuto constatare, attraverso l’apertura dei sacchi presenti, i presunti responsabili del reato ambientale a danno della Comunità. “Ritengo sia necessario – ha spiegato il Sindaco Cristian Leccese – l’impegno di tutti noi, Amministrazione e cittadini, per conservare la nostra città pulita e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... immobiliare_it : Alla scoperta di villa Irlanda a Gaeta: -

... per ripercorrere un itinerario che da Cassino conduce fino al mare di, passando per Esperia ... grazie alla Cavendish Road e al monte Cifalco, affiancati da un'escursione alladell'Atina ...... Pozzuoli, Formia,, Latina, Roma e Vetralla per poi arrivare a Viterbo e ripartire alla volta di Capo Nord'. 'Un viaggio che sto facendo in solitaria, in tenda e sacco a pelo, alla...Qualche banco più in là invece è stato impossibile non notare le eccentriche etichette con i dinosauri della cantina Aurete, situata in quel territorio retrostante il golfo difamoso proprio ...

Gaeta, scoperta una discarica abusiva in via Mandolesi Il Faro online

La squadra vince da 26 partite consecutive, ha già vinto il campionato, conquistando la promozione in Serie D Il centro-sud calcistico italiano sta trasformando le sue attese snervanti in lunghe rinco ...Nei borghi ciociari il rilancio del turismo passa anche e soprattutto per la ricettività. I servizi di accoglienza e ospitalità, oggi più che mai, sono fondamentali. In ...