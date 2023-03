(Di mercoledì 29 marzo 2023) Crudele? Chissà. A meno che non s’intenda quella particolare forma della crudeltà che consiste nel costringere chiunque a deporre ogni ambiguità, a dismettere qualsiasi dissimulazione.in qu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ed ecco che come Dottor Jekyll e Mister Hyde, alla premier prudente e '' (soprattutto sui conti) si alterna quella, in perfetto stile "la pacchia è finita". Anzi, ultimamente è ...... sostituendo socialisti e liberaldemocratici con il gruppo conservatore -di Meloni e ... accarezzando ora la narrazione sulla presunta svolta(specialmente in economia e in ...... ovviamente, che con il M5s la cifra progressista di un'eventuale coalizione anti -non ... particolarmente ottimistici, sull'evoluzionedella destra - destra, questa prudenza va ...

Draghiana o sovranista Perché Meloni in un mese si gioca tutto in Europa Il Foglio

Mes, Pnrr e balneari. Ballano 20 miliardi, e il peso negoziale dell'Italia sulle trattative per il Patto di stabilità. Macron, l'amico ritrovato, già sbuffa. Il Quirinale si attende risposte chiare e ...