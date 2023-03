(Di mercoledì 29 marzo 2023) Mattia Corsini, 36 anni, dipendente della Maris, prima di aprire i cancelli va alla fontana del paese. 'Poi ripasso, vedo se ne alle persone ne serve ancora per i fiori o per pulire le tombe e torno a ...

Mattia Corsini, 36 anni, dipendente della Maris, prima di aprire i cancelli va alla fontana del paese. 'Poi ripasso, vedo se ne alle persone ne serve ancora per i fiori o per pulire le tombe e torno a ......

Cimitero senz’acqua da mesi, custode prepara 60 bottiglie per evitare la fatica agli anziani LA NAZIONE

Parliamo di un cimitero, il cimitero di Baccano dove dagli inizi di febbraio non c'è più acqua a causa di alcuni lavori in corso. Un camposanto senz'acqua da quasi due mesi, aggiunge un problema ad ...