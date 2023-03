Torta di mele in padella | super buona e pronta in pochissimi minuti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 28 marzo 2023) Ladiinè una ricetta velocissima, che vi permetterà di ottenere un dolce sorprendente in modo davvero semplice! Un ricetta che vi scalderà il cuore in queste fredde giornate d’autunno, perfetta da consumare con una bella tazza di tè. Ideale al mattino per un’energetica colazione e al pomeriggio, per una pausa gustosa. In questa versione, non si utilizzerà il forno, ma bensì la! Vediamo insieme la ricetta delladiin soli 10diin: ingredienti e preparazione. Per questa ricetta, procuratevi: uovo, 1 tuorlo mela, 1 limone, 1/2 succo vanillina, 1 bustina lievito per dolci, 1 cucchiaino zucchero, 40 gr olio di girasole, 45 ...