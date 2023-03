LIVE Sonego-Tiafoe 4-2 | ATP Miami 2023 in DIRETTA | c’è il break nel quarto gioco per il torinese!

Leggi su oasport

(Di martedì 28 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Ancora una prima di servizio vincente per. 0-15 In rete il dritto diche aveva l’opportunità per spingere. 4-2. Tiene la battuta lo statunitense che rimane indietro di un. 40-15 Di poco in corridoio la risposta di. 30-15 Buon servizio, rovescio in diagonale e smash a rimbalzo per. 15-15 Punto diretto con il servizio per il numero 14 del mondo. 0-15 Si perde in corridoio il dritto in contropiede di. 4-1. Quinto ace perche finora ha messo in campo 11 prime palle su 13. 40-0 Altra prima in campo e rovescio in contropiede vincente anche baciato dal nastro. 30-0 Ancora una prima vincente per un ...