Skriniar | progressi dopo l’infortunio | l’Inter lo ritrova ‘in anticipo’

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 marzo 2023) Negli scorsi giorni si è detto cheaddirittura rischiava di aver già finito la stagione con(vedi articolo). Invece, stando a Sport Mediaset, ci sonoper il difensore. DI RITORNO – Milannell’ultimo mese ha giocato solo gli ultimi minuti della partita di Champions League in casa del Porto. La scorsa settimana, tornato anzitempo dagli impegni con la Slovacchia, ha fatto parlare di sé per le voci (smentite) di visite mediche chieste dal PSG anziché dal. E in Francia c’è chi ha già ipotizzato stagione finita in anticipo. Non è così, almeno secondo Sport Mediaset, che segnala una possibile convocazione dicontro la Juventus in Coppa Italia fra otto giorni o, al più tardi, venerdì 7 ...