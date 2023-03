Snowboardcross, Coppa del Mondo 2023: a Mt. St. Anne vincono Bankes e Grondin. Quarto Sommariva (Di sabato 25 marzo 2023) Podio sfiorato per l’Italia nella penultima tappa della Coppa del Mondo di Snowboardcross: appuntamento in Canada, in quel di Mt. St. Anne, con Lorenzo Sommariva che chiude al Quarto posto la Big Final. A vincere è il padrone di casa Eliot Grondin che supera il campione del Mondo Jakob Dusek e l’iberico Lucas Eguibar. Settima piazza per il teutonico Martin Noerl, lanciato verso il successo della Coppa. Purtroppo eliminato prematuramente Omar Visintin che saluta le possibilità di vincere il globo. Fuori ai quarti Michele Godino, eliminato agli ottavi Matteo Menconi. Tra le donne Charlotte Bankes trova la sesta vittoria consecutiva e mette le mani sulla sfera di cristallo: devastante la britannica che batte la ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Podio sfiorato per l’Italia nella penultima tappa delladeldi: appuntamento in Canada, in quel di Mt. St., con Lorenzoche chiude alposto la Big Final. A vincere è il padrone di casa Eliotche supera il campione delJakob Dusek e l’iberico Lucas Eguibar. Settima piazza per il teutonico Martin Noerl, lanciato verso il successo della. Purtroppo eliminato prematuramente Omar Visintin che saluta le possibilità di vincere il globo. Fuori ai quarti Michele Godino, eliminato agli ottavi Matteo Menconi. Tra le donne Charlottetrova la sesta vittoria consecutiva e mette le mani sulla sfera di cristallo: devastante la britannica che batte la ...

