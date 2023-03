Osimhen | “Ho ancora tanto da crescere per diventare come Drogba”

(Di sabato 25 marzo 2023) Victor, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente Supersport direttamente dal ritiro della Nigeria. Parlando del suo grande idolo, l’attaccante azzurro ha risposto alla domanda se spera dilui ”Spero davvero di poterlo fare, sono consapevole che hoda dare alla mia squadra e strada da fare per completare il mio processo di crescita. Per pensare diquello cheè stato per la Costa d’Avorio vuol dire che dovrò vincere con la Nigeria, abbiamo una grande squadra e dobbiamo credere di potercela fare”. ?????????: Ahead of the Super Eagles’ clash against Guinea-Bissau, Napoli striker Victorchats to @thomasmlambo about his ...

